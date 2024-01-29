Екатеринбуржцы выбрали парки для благоустройства на 2025 год

Жители Екатеринбурга определились с территориями, которые отдадут на голосование за благоустройство в 2025 году. Напомним, что от каждого района был выбран парк или сквер, набравший большинство голосов в предварительном голосовании. Об его итогах рассказал зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий.

По его словам, в голосовании приняло участие 9 тыс. 59 горожан. Самыми популярными вариантами стали:

вторая очередь Преображенского парка;

бульвар по улице Посадской;

Основинский парк;

парк 50 лет ВЛКСМ;

парк 50-летия Советской власти (на Метеогорке);

бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до Фестивальной;

второй этап "Солнечных аллей".

Именно среди них будет определен победитель, который поборется за возможность получить федеральное финансирование в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Напомним, что в прошлом году именно на этом этапе Летний парк "Уралмаш" выбыл из игры, не сумев набрать необходимые 25% процентов голосов от екатеринбуржцев.

Отдать свой голос и сделать любимый парк или сквер победителем нацпроекта можно будет с 15 марта по 30 апреля включительно.