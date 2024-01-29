Екатеринбуржцы выбрали парки для благоустройства на 2025 год
Жители Екатеринбурга определились с территориями, которые отдадут на голосование за благоустройство в 2025 году. Напомним, что от каждого района был выбран парк или сквер, набравший большинство голосов в предварительном голосовании. Об его итогах рассказал зампредседателя комитета благоустройства Виктор Юровицкий.
По его словам, в голосовании приняло участие 9 тыс. 59 горожан. Самыми популярными вариантами стали:
- вторая очередь Преображенского парка;
- бульвар по улице Посадской;
- Основинский парк;
- парк 50 лет ВЛКСМ;
- парк 50-летия Советской власти (на Метеогорке);
- бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до Фестивальной;
- второй этап "Солнечных аллей".
Именно среди них будет определен победитель, который поборется за возможность получить федеральное финансирование в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Напомним, что в прошлом году именно на этом этапе Летний парк "Уралмаш" выбыл из игры, не сумев набрать необходимые 25% процентов голосов от екатеринбуржцев.
Отдать свой голос и сделать любимый парк или сквер победителем нацпроекта можно будет с 15 марта по 30 апреля включительно.