В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали школу. В МЧС говорят о коротком замыкании

В понедельник одну из школ Екатеринбурга пришлось эвакуировать из-за пожара. Данные об инциденте разнятся.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня около 13 часов 40 минут на первом этаже школы №63 в уральской столице возле раздевалки произошло возгорание. Из здания эвакуировали около 300 учеников, педагогов и сотрудников школы. Вторую смену учащихся перевели на дистанционное обучение.

"В настоящее время возгорание потушено. На данный момент устанавливается точная причина его возникновения", - отметили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре намерены проверить действия руководителя и персонала школы на предмет надлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья учеников.

Однако у МЧС другие данные по поводу инцидента. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в образовательном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. После этого сработала пожарная сигнализация. Как добавили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало.