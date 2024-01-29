Правительство поддержало законопроект о поддержке вдов бойцов СВО

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий в течение года после гибели ветерана боевых действий увольнять его супругу с работы.

Однако, как говорится в отзыве кабмина, авторы инициативы должны учесть замечания и доработать документ, передает ТАСС.

Сейчас к ветеранам боевых действий приравнены в том числе и участники СВО.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатом Игорем Антропенко и сенатором Дмитрием Перминовым в сентябре прошлого года. Предполагается, что работодатель не сможет расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с вдовой. Те будут защищены так же, как и ряд других категорий женщин, перечисленных в ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ, куда планируется внести изменения.