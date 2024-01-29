Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек

Владимир Зеленский заявил, что численность ВСУ сейчас составляет 880 тыс. человек. Об этом он сообщил в интервью немецкому телеканалу ARD.

В 2023 году президент Украины заявлял, что численность сухопутных войск страны превышает 600 тыс. человек. При этом на момент начала конфликта в 2022 году численность ВСУ составляла около 260 тыс. человек.

Ранее руководство России заявило о планах увеличить численность ВС РФ. В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ, по которому штатная численность ВС РФ составит 2,2 млн человек, в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Таким образом, количество военных увеличивается на 170 тыс. человек. Министерство обороны в своем Telegram-канале уточнило, что добирать 170 тысяч военных будут постепенно и за счет контрактников.

25 августа 2022 года Путин расширил штат военнослужащих на 140 тысяч человек. Тогда численность Вооруженных сил РФ была увеличена с 1,9 млн до 2,04 млн человек, в том числе 1,15 млн - непосредственно военнослужащие. Указ начинал действовать с 2023 года.