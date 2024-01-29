Югру увековечили на монете

Банк России выпустил монету, на обратной стороне которой изображен герб Ханты-Мансийского автономного округа.

Тираж монеты – 1 млн штук, уточнили в ЦБ. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.

Новый внешний вид герба, утвержденный в декабре 2020 г., прорабатывался сразу несколькими историками, учеными, а также авторской группой во главе с редактором сетевого издания "Геральдика.ру" Юрия Росича. Он также прошел широкое общественное обсуждение, в котором приняли участие представители общественной палаты округа, жители автономного округа, представители общественных советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций и креативного кластера. В итоге за финальный дизайн герба проголосовало в социальных сетях более 50% югорчан.

Новый герб носит сразу несколько изменений. Первое – появление двух золотых медведей, которые держат флаг округа и стоят на кедровых ветках. В центре – двухголовая мифическая птица "Кат ухуп вой". Факел на короне символизирует нефтегазодобывающую деятельность, а золотые медведи считаются хранителями и хозяевами тайги. Внизу герба, вместо надписи "Югра" появилась новая, цитирующая одну из строчек окружного гимна: "Делами великая".