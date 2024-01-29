Тюменец получил 15 лет "строгача" за двойное убийство

Тюменец осужден к 15 годам лишения свободы за двойное убийство, совершенное на почве ревности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

30-летний местный житель признан виновным и отправится отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также суд вынес решение об одном годе ограничения свободы.

Как сообщили в СКР, в ночь на 4 мая прошлого года, пьяный осужденный приревновал свою сожительницу к 48-летнему соседу. Он взял топор и пришел в дом к своему сопернику, который в этот момент пил алкоголь со своим знакомым. Топором ревнивец нанес два удара своему соседу, а потом ударил и его гостя. Оба мужчины погибли на месте происшествия.