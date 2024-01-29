В России отозваны более 32 тысяч автомобилей Haval F7 и F7x

Росстандарт сообщил об отзыве большого количества автомобилей Haval.

Отзыву подлежат 32 тыс. 156 автомобилей Haval F7 и F7x, проданных в период c 1 декабря 2022 по 27 декабря 2023 гг. с VIN-кодами, согласно приложению. Причина отзыва – существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема.

Стоимость Haval F7 начинается от 2 млн 399 тыс. руб., Haval F7x – от 2 млн 449 тыс. руб.