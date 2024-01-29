В Югре полицейские установили личности лжеминеров: ими оказались семиклассники

Полиция вычислила двух подростков, которые отправляли письма с угрозами в школы Югры.

В пресс-службе ГУ МВД по ХМАО-Югре корреспонденту Накануне.RU сообщили, что к отправке сообщений причастны 13-летние юноши из Сургутского района и Лангепаса.

Школьник из Сургутского района поссорился с одноклассницей и пытался подставить ее: создал электронную почту, в которой использовал персональные данные девочки, и отправил в школу заведомо ложное сообщение от ее имени. Полицейские установили автора послания за пару часов.

Во втором случае семиклассник не хотел идти на урок труда, потому с помощью своего телефона создал электронный адрес, установил приложение, позволяющее оставаться приватным при выходе в Интернет, и направил рано утром в школу письмо с угрозами, посчитав, что не будет найден. Однако уже днем на пороге своего дома он встретил сотрудников полиции.

Оба ребенка сознались в содеянном и полностью признали вину. Теперь их поступки повлекут серьезные правовые последствия. заведомо ложное сообщение о терроризме предусматривает наказание от штрафа в размере 100 – 500 тысяч рублей до реального лишения свободы.

За них ответственность будут нести родители. Сами же дети при этом будут поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел.