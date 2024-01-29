В Приморье расчленили краснокнижного амурского тигра

В Приморском крае нашли останки краснокнижного амурского тигра, которому было около пяти лет.

ЧП произошло недалеко от поселка Ясеневого. Сейчас местных жителей проверяют на причастность к убийству животного. По данным Shot, убийц было двое, они передвигались на машине. Предположительно, они подстрелили тигра из ружья, попали под лопатку, а после добили тяжелым предметом по голове.

По словам местных охотоведов, тигры в этих местах не нападали на людей, так что убийство явно было не в целях самообороны.