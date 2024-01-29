Второй результат в Московской области - Более 4 млрд рублей инвестиций привлекли в Щёлково благодаря региональным мерам поддержки в 2023 году

В городском округе Щёлково привлекли более 4 млрд рублей инвестиций по региональным программа поддержки бизнеса «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за 1 рубль», сообщает информационный центр города.

По программе «Земля за 1 рубль» ООО «ТПК «Зедекс» построит комплекс по производству пластмассовых плит, полос, труб и профилей, а ООО «Кронофарм Индастриз» построит завод по производству гормональных лекарственных средств. Срок реализации проектов – конец 2027 года. В результате успешного запуска новых производственных площадок будет решаться программа импортозамещения, создано более 600 рабочих мест. Инвестиции в проекты составят ~4 млрд. рублей.

«По результатам 2023-го года городской округ Щёлково - второй по привлечению бизнеса в Московской области. Мы стараемся реализовать весь инвестиционный потенциал муниципалитета. Большую помощь в этом оказывают региональные меры поддержки и содействие со стороны Правительства Московской области», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

В рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» Администрация городского округ Щёлково предоставила в аренду нежилые помещения двум предпринимателям. В одном помещении расположится магазин, а в другом будет организовано складское помещение и офис. Общий объём инвестиций в проекты составят ~3 млн. рублей. Оба проекта будут реализованы в 2024 году и создадут 7 дополнительных рабочих мест.