Получены предварительные данные расшифровки самописцев Ил-76

Завершена предварительная расшифровка бортовых самописцев сбитого украинской ракетой военно-транспортного самолета Ил-76, передает РИА Новости.

Специалисты приступили к изучению полученных данных.

Как сообщил представитель экстренных служб, "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".

Ране сообщалось, что оба бортовых самописца находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для расшифровки. Они были доставлены для экспертизы в лабораторию.

После крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).