Получены предварительные данные расшифровки самописцев Ил-76
Завершена предварительная расшифровка бортовых самописцев сбитого украинской ракетой военно-транспортного самолета Ил-76, передает РИА Новости.
Специалисты приступили к изучению полученных данных.
Как сообщил представитель экстренных служб, "по факту расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление".
Ране сообщалось, что оба бортовых самописца находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для расшифровки. Они были доставлены для экспертизы в лабораторию.
После крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).