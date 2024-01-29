ЕС может начать поиск альтернативного финансирования Украины

Страны Евросоюза могут рассмотреть какую-либо альтернативу нынешнему плану долгосрочного финансирования Украины только после специального саммита 1 февраля.

До этого цель – добиться соглашения по действующему предложению, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом заседания в Брюсселе министров по общим делам стран Евросоюза, пишет РИА Новости.

Ранее выяснилось, что во властных коридорах Украины царит чувство отчаяния. Предстоящий год вряд ли будет для Киева успешным, истощающиеся силы будут направлены скорее на оборону, чем на попытки контрнаступления. А позиция США подрывает заявленные Зеленским планы по вытеснению России с занятых позиций к октябрю этого года.