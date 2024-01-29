Заявки на ДЭГ на выборах президента подали уже 10 тысяч избирателей - ЦИК

Меньше чем за половину суток заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России подали 10 тыс. человек, сообщила на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

Она добавила, что еще 2,5 тыс. заявок подано на голосование по месту пребывания в системе "Мобильный избиратель". Памфилова напомнила, что ДЭГ на выборах президента возможно в 29 регионах, при этом в самом густонаселенном – Москве – подавать предварительную заявку на ДЭГ не надо.

Остальные могут подать заявку на Госуслугах (всего там зарегистрировано 88 млн избирателей с заверенными данными, они имеют возможность подать заявление), в МФЦ или непосредственно на своем избирательном участке (когда они откроются для досрочного голосования).

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.