29 Января 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.ru

Будем расценивать как провокацию подачу подписей в последний момент – Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что будет расценивать как провокацию подачу подписей на проверку в последний момент.

Напомним, по закону кандидаты в президенты имеют право подать подписи и документы в ЦИК до 31 января включительно. Затем у ЦИК есть десять дней на проверку. Но Памфилова говорит, что делать все приходится в авральном режиме, сотрудникам комиссии тяжело работать, поэтому документы лучше подавать заранее. Она не пояснила, почему ЦИК не добивается изменения предвыборного законодательства, если его не устраивает сроки, предусмотренные законом.

На сегодняшнем заседании Центризбирком зарегистрировал кандидатом в президенты Владимира Путина. Представитель "Коммунистов России" Сергей Малинкович предоставил в ЦИК необходимые подписи и документы, их сейчас проверяют. Еще два потенциальных кандидата – Сергей Бабурин и Андрей Богданов – сообщили комиссии, когда принесут подписи – это будет 30 и 31 января соответственно.

"Бабурин принесет 30 января подписи. Андрей Богданов принесет 31 января. Это ответственный и важный подход. У нас нет никакой информации от Ирины Свиридовой, Анатолия Поташева, Бориса Надеждина и Рады Русских. Просим немедленно уведомить нас, когда они принесут подписи. Прошу членов ЦИК отправить им телеграммы. Времени осталось всего ничего. Я буду расценивать как провокацию, если принесут подписи без пяти полночь и вывалят тут [подписи]", - заявила Памфилова.

Теги: цик, элла памфилова, выборы президента, сбор подписей


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