В Ростовской области сбили БПЛА: повреждены корпуса в загородном лагере

В Ростовской области сегодня утром нейтрализовали беспилотник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

По его данным, инцидент произошел в Неклиновском районе. Из-за падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере.

В зимнее время учреждение не работает, уточнил губернатор. Пострадавших нет.

Ранее сегодня беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. БПЛА рухнул около установки гидрокрекинга. Предварительно, никто не пострадал.