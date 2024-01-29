"Уральские авиалинии" накажут за задержку доставки багажа и его порчу

Транспортная прокуратура проверила обращение пассажира, который пожаловался на плохое обращение со своим багажом.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе по маршруту "Санкт-Петербург – Екатеринбург" авиакомпании "Уральские авиалинии". Было установлено, что в нарушение Федеральных авиационных правил сданный к перевозке багаж по прибытии в аэропорт Кольцово пассажиру не выдали.

Выяснилось, что багаж не был снят с самолета и улетел во Владивосток следующим рейсом. В итоге владелец получил свои вещи с задержкой на 20 часов. Также на багаже обнаружились многочисленные повреждения корпуса.

Для выплаты компенсации за задержку доставки багажа и его порчу генеральному директору "Уральских авиалиний" внесено представление. Кроме этого, представитель авиакомпании вызван в прокуратуру, где вынесут постановление о возбуждении административного дела.