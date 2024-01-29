Путина зарегистрировали кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала кандидатом в президенты Владимира Путина.

"22 января были представлены документы на регистрацию Владимира Путина. Все необходимые документы были представлены, в том числе 315 тыс. подписей. Мы проверили достоверность подписей. Для проверки было отобрано 60 тыс. подписей. Недействительной признана 91 подпись. Это неточности в сведениях об избирателях. Это 0,15%. Недостоверных подписей не имеется. Оставшихся подписей достаточно для регистрации избирателя", - сообщила член ЦИК Наталья Бударина.

Сам Путин в ЦИК не явился, за него удостоверение кандидата в президенты России получил Владимир Машков – доверенное лицо кандидата. Он добавил, что избирательный штаб кандидата тоже проверял подписи перед подачей в ЦИК. По словам Машкова, "на местах сбора подписей было единение граждан, люди приходили семьями".