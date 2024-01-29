Ехали оформлять сделку. В МВД рассказали, кем были погибшие в ДТП с автобусом детской хоккейной команды

В полиции рассказали, кем были погибшие в утреннем ДТП с автобусом детской хоккейной команды. Напомним, что в результате столкновения транспорта и легкового автомобиля на месте погибли водитель и двое пассажиров последнего. Позднее в карете "скорой помощи" от полученных травм скончался и тренер юных спортсменов 1957 г.р.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, в легковом автомобиле "Ситроен" находились шесть человек - все они ехали в Екатеринбург для оформления сделки с недвижимостью.

"Погибшими оказались, мужчина 1993 г.р., управлявший иномаркой, а также два его пассажира, мужчина 1971 г.р. и женщина 1980 г.р. Водитель и мужчина проживали в Новоуральске, а женщина - жительница Екатеринбурга, риэлтор", - рассказал полковник.

Точное количество пострадавших сейчас определяют инспекторы ДПС. По данным прокуратуры их всего шесть - трое пассажиров легкового авто и двое подростков. Стоит отметить, что все юные хоккеисты 2008 г.р. Они принимали участие в межрегиональных соревнованиях федеральных округов среди юниоров в Челябинской области и возвращалась домой.

Оба транспорта унесло в кювет, иномарка получила серьезные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению. На данный момент движение транспорта в оба направления восстановлено.

Сотрудники УГИБДД Свердловской области приступили к проверке организации-собственника автобуса, чтобы установить законность перевозки детей", - отметил полковник Горелых.