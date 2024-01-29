29 Января 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В больнице рассказали о состоянии сбитых в Березниках подростков

В Прикамье медики рассказали о состоянии подростков, сбитых в субботу вечером на тротуаре, передает корреспондент Накануне.RU.

У двух пострадавших диагностированы поверхностные ссадины голени и бедра. После оказания необходимой помощи их отпустили домой. на сегодня, 29 января, им рекомендован осмотр врачом травмпункта на ул. Деменева, 12.

Третья пострадавшая госпитализирована в отделение травматологии. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

ДТП произошло вечером, 27 января, на перекрестке улиц Ломоносова и Юбилейной в районе кинотеатра "Мелодия". По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" наехал на пешеходов, стоящих на тротуаре, когда уходил от столкновения с автомобилем "Рено Логан". Еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.

Теги: водитель, ДТП, пострадавшие, дети, тротуар


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