СМИ: TikTok разблокировал часть российских аккаунтов

Китайская соцсеть TikTok разблокировала часть аккаунтов российских пользователей. Разблокировка прошла в две волны: одна – в ноябре-декабре, другая – в начале января. Благодаря этому в структуре трафика соцсети вновь появилась локальная российская аудитория (пользователи, которые не пользуются VPN).

Часть бизнес-аккаунтов получила возможность запускать таргетированную рекламу на площадке, пишет Forbes.

Российские пользователи ограничены в функционале соцсети с марта 2023 года. Они не могут видеть новый контент, не могут вести прямые эфиры, публиковать свои ролики.