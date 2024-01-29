Французские фермеры готовятся к блокаде Парижа

Во Франции недовольные политикой правительства фермеры планируют "осаду" Парижа.

Как пишет газета Figaro, французская столица будет заблокирована с 14.00 понедельника.

Профсоюзы призывают блокировать основные автомагистрали на подъезде к столице - всего восемь точек. Среди объектов, проезд к которым окажется перекрыт, два ключевых аэропорта - Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейший сельскохозяйственный рынок Рюнжи, передает РИА Новости. Таким образом фермеры собираются препятствовать поставкам в столицу любых товаров.

Протесты фермеров во Франции продолжаются уже несколько недель. Главные причины недовольства - импорт дешевой сельскохозяйственной продукции, повышение стоимости топлива, ограничения на использование воды для ирригации.