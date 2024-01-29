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Происшествия Томская область
Фото: пресс-служба администрации Томска

Бывший мэр Томска получил срок в колонии

Суд огласил приговор по уголовному делу бывшего мэра Томска Ивана Кляйна.

По четвертому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями Кляйн получил год колонии общего режима, пишет ТАСС. Срок ареста Кляйна засчитан ему в счет срока наказания, назначенного судом в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Кляйн подписал подписку о невыезде и был отпущен из зала суда.

Напомним, ранее Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство.

Теги: Иван Кляйн, Томск, мэр, срок, уголовное дело


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