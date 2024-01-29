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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" проиграл первый суд по делу об отмене дешевых билетов по маршруту Екатеринбурга - Пхукет

Супруги Алексей и Ирина Быковы из Свердловской области выиграли первое дело против "Аэрофлота". Речь в нем шла об аннулировании авиакомпанией дешевых билетов по маршруту Екатеринбург – Пхукет.

13 декабря суд обязал компанию оказать услуги по авиаперевозке истцам, которые ранее приобрели билеты в Таиланд, пишут "Известия", которым удалось познакомиться с соответствующим решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Ранее пассажиры "Аэрофлота", чьи билеты по направлению Екатеринбург – Пхукет – Екатеринбург были отменены в одностороннем порядке, подали на компанию в суд. Коллективный иск содержит заявления 54 пассажиров. Речь идет о конфликте потребителей и авиаперевозчика, который 19 октября продал дешевые билеты по маршруту Екатеринбург - Пхукет. 21 октября "Аэрофлот" сослался на техническую ошибку и аннулировал билеты, вернув людям деньги. В качестве компенсации перевозчик предоставил покупателям скидку в 30% на повторную покупку, а участникам программы лояльности автоматически начислили 5 тыс. миль.

Теги: Аэрофлот, авиабилеты, Екатеринбург, Пхукет, авиация, авиакомпании, суд


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