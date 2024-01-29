В Екатеринбурге к 2033 году построят новый жилой квартал

В Екатеринбурге утвержден проект планировки территории в границах улицы Куйбышева – Комсомольского путепровода – Сибирского тракта – полосы отвода железной дороги.

Глава уральской столицы Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на участке площадью 8,3 гектара до 2033 года планируется возвести жилой квартал, в котором поселится более 4,6 тысяч человек. Площадь новой застройки составит 139 тысяч квадратных метров.

Проектом предусмотрен встроенный детский сад на 100 мест, общественные объекты на первых этажах, паркинги на 731 машиноместо (115 в подземном, 499 в закрытой многоуровневой автостоянке и 117 на наземных). Также там появится благоустроенная территория с игровыми и спортивными площадками.

Планируется, что новый квартал будет построен в три очереди: первая очередь – до 2027 года; вторая очередь – 2027-2030 годы; третья – до 2033 года. Как добавили в мэрии, территория будет развиваться в соответствии с действующим Генпланом Екатеринбурга до 2045 года.