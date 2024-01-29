Washington Post: Чувство отчаяния царит во властных коридорах Украины

Чувство отчаяния царит во властных коридорах Украины, пишет The Washington Post. Предстоящий год вряд ли будет для Киева успешным, истощающиеся силы будут направлены скорее на оборону, чем на попытки контрнаступления. А позиция США подрывает заявленные Зеленским планы по вытеснению России с занятых позиций к октябрю этого года.

По данным издания, на линии фронта у многих украинских подразделений заканчиваются запасы боеприпасов и артиллерийских снарядов, а поступление новой помощи находится в ловушке внутренней политики США.

WP цитирует старшего научного сотрудника британского Королевского института объединенных службы Джека Уолтинга, который полагает, что первая половина 2024 года вряд ли принесет существенные изменения в ситуации на фронте, но при этом ближайшие несколько месяцев будут определять долгосрочную траекторию конфликта. "Фактически Запад сейчас стоит перед решающим выбором: поддержать Украину, чтобы ее лидеры могли защитить свою территорию и подготовиться к наступлению 2025 года, или уступить безвозвратное преимущество России", - полагает военный эксперт.