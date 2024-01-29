Зеленский стращает Запад "новым разделом мира", если его режим перестанут поддерживать

Европа без США не справится с поддержкой Украины, заявил Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Он прокомментировал трудности с выделением нового пакета американской военной помощи. По его словам, если она не будет выделена, Россия может продвинуться в освобождении своих территорий, а в Европе и НАТО может произойти раскол, который грозит "новым разделом мира".

Недавно он заявил в Давосе, что без западной поддержки его режим может пасть, поэтому Запад должен помогать ему прямо сейчас, а не ждать прямого военного столкновения НАТО с Россией.

При этом пока что США не могут предоставить украинскому режиму военную помощь, заявил на днях после очередной встречи формате "Рамштайн" представитель Пентагона Патрик Райдер. А министр обороны США Ллойд Остин признал, что "у США кончились деньги для помощи Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад".

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западная поддержка Украины находится на "критическом этапе". Европа должна увеличить поставки, так как сейчас более половины делает одна Германия, а это неправильно. В долгосрочной перспективе Берлин в одиночку не потянет, признал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Между тем экс-президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине, убеждая республиканцев в Конгрессе занять такую же позицию, пишет CNN. Это делает маловероятным компромисс между республиканцам и демократами по военной помощи Киеву. Об этом же написала на днях Financial Times. По данным издания, американская помощь украинскому режиму в этом году подвисла, так как Трамп подбивает республиканцев не уступать по вопросу границы и нелегальной миграции и имеет большое влияние на партию. Трамп намерен сделать иммиграционный вопрос центральным в президентской гонке, поэтому против уступок демократам, которые предлагают ужесточение контроля на границе в обмен на помощь Зеленскому.

Республиканцы рассматривают проблему миграции как одно из своих самых эффективных политических орудий в 2024 году, на которой можно выиграть президентские выборы. А доминирование Трампа на республиканских праймериз усилило его влияние на партию. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, ранее выступавший за помощь Украине, сказал, что ситуация изменилась. Вероятно, с этим и связаны призывы Зеленского, пугающего Запад поражением без новых военных поставок его режиму.