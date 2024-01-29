"Пермский стрелок" обжаловал пожизненный срок в ВС России

"Пермский стрелок" Тимур Бекмансуров, получивший пожизненное за атаку на ПГНИУ, подал жалобу в Верховный суд России на приговор.

Информация об этом опубликована на сайте инстанции.

Напомним, 20 сентября 2021 г. пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении ПГНИУ и на прилегающей к нему территории устроил стрельбу из ружья. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Во время стрельбы обвиняемый получил ранение, из-за чего ему ампутировали ногу. 28 декабря 2022 г. бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению. Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения.