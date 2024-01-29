В ДТП с автобусом детской хоккейной команды скончался тренер

На счету ДТП на автомобильной дороге в сторону пос. Верх-Нейвинский в 4 км от трассы Екатеринбург–Серов теперь числится четыре смерти. В автомобиле "скорой помощи" скончался тренер детской хоккейной команды, чей автобус выехал на встречную полосу. Об этом сообщает региональный минздрав.

"По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли 3 человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина (тренер команды) умер в машине скорой медицинской помощи", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, два человека (взрослый и ребенок) госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга.

ДТП произошло сегодня утром около 09.30. По предварительным данным, 18 спортсменов вместе с тренером возвращались с соревнований в Челябинске в ЗАТО Новоуральск. В какой-то момент у автобуса лопнуло колесо и его вынесло на встречную полосу, где транспорт столкнулся с легковым автомобилем. В последнем находилось шесть человек: трое пассажиров пострадали, двое других и водитель скончались на месте.