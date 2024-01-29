Дипломированных учителей в Москве стало выпускаться больше, чем айтишников

Направление "Образование и педагогические науки" опередило в 2023 году по популярности у московских выпусников информационные технологии. Об этом заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего дипломы московских вузов получили в прошлом году почти 180 тыс. человек. Почти каждый третий - по направлению "Экономика и менеджмент" (51 тыс.). На втором месте с большим отставанием - "Юриспруденция" (27 тыс.). На третьем - "Образование и педагогические науки" (10 тыс.). Далее идут "Информационная и вычислительная техника" (9 тыс.) и "Психология" (7 тыс.). Популярность первых двух направлений снизилась в последние годы, сказал Ефремов, но можно заметить, что до сих пор экономистов с дипломом в пять раз больше, чем учителей. При этом есть заметный рост числа абитуриентов, поступающих на IТ, психологию, журналистику и рекламу.

Что касается конкурса, то в прошлом году самый он был самым большим на направлениях "Математика и механика", "Информационные технологии" и "политология" — в среднем по 13 претендентов на место. На втором месте "Литературоведение" – 12. На других направлениях заметно меньше. Бюджетных мест в целом в московских вузах менее трети - 31%. Но их процент сильно различается по направлениям. Если на нефтегазовых и геологических факультетах их около 70%, то на экономических и юридических около 10%.

Увеличение количества московских выпускников с дипломами учителей - это хороший показатель для Минпроса, но он ничего не дает школам, отмечает школьный учитель информатики, руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов. Потому что никто не знает, сколько из этих 10 тыс. выпускников пришли в школы. Такой статистики просто нет, ее не ведут из-за плачевных результатов. А многие молодые учителя уходят из школы уже в первые годы.

"Учителями остаются через 3 -5 лет едва ли не 10% от выпуска, по моим эмпирическим наблюдениям вокруг себя. Вопрос о кадрах в школе - самый болезненный для отрасли. И ответ, как мы видим, пока звучит только такой: "абитуриентов и выпускников на педагогических специальностях стало больше". Но это - не ответ. Это опытка отмазаться и явное свидетельство неспособности решить эту, самую главную, проблему отрасли", - пишет Богданов.

По данным Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ), из выпускников 2022 года пошли работать по специальности только 37%, в том числе в школы - 18%. По совпадению, именно ульяновский омбудсмен Екатерина Сморода рассказала президенту РФ Владимиру Путину о катастрофе с учителями. Их не хватает, они массово уходят из школ, где нет ни нормальных условий работы, ни нормальной зарплаты. До школ доходят всего 10% выпускников педвузов.

По официальным данным, средняя начисленная зарплата школьного учителя в России превышает 60 тыс. рублей. Однако за вычетом Москвы и еще нескольких регионов этот уровень намного ниже. Медианная зарплата учителя в России составляет "чистыми" около 20 тыс. на ставку.