Число погибших при столкновении с автобусом детской хоккейной команды на Урале увеличилось до трех

Количество скончавшихся в результате столкновения легкового авто с автобусом детской хоккейной команды увеличилось до трех человек. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее он же рассказал о смерти водителя и пассажира легковушки.

Напомним, ДТП произошло сегодня около 09.30 на автомобильной дороге в сторону пос. Верх-Нейвинский, на расстоянии 4 км. от трассы "Екатеринбург – Серов". По предварительным данным, у автобуса, везущего 18 подростков 15-16 лет и их тренера, лопнуло колесо, из-за чего транспорт вынесло на встречную полосу. там он столкнулся с автомобилем "Ситроен". Двое пассажиров и водитель последнего получили несовместимые с жизнью травмы.

Свою проверку организовала областная прокуратура. По их данным, дети возвращались в ЗАТО новоуральск с соревнований в Челябинске. В легковом авто находилось еще трое человек - все пострадали. Двое детей и тренер из автобуса получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На место ДТП уже выехал Невьянский городской прокурор Егор Корнилов.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при перевозке детей. Кроме того, будет проверено, проходит ли автобус предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.