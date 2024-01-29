Shot: Учительница начальных классов пыталась поджечь школу в Чебоксарах

В Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу, в которой работает, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, женщина подожгла кабинет на первом этаже, это увидел охранник и вызвал правоохранителей. Помещение сильно не пострадало. Учительница задержана.

Известно, что ранее учительница привлекалась к ответственности за грабеж. Перед поджогом педагог отправила в родительский чат ролик, где она выступает в поддержку Украины.

В прошлом году учитель информатики в московской школе №1619 нарисовал свастику и написал украинский лозунг на доске во время урока. Преподавателя отстранили от уроков. В школе была начата проверка. Отмечалось, что учителю грозит уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма и дискредитации ВС РФ.