В Кунгуре будут судить мужчину, выкинувшего с балкона кота и щенка

В Кунгуре 34-летнего мужчину будут судить за убийство кота и щенка на глазах у ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего".

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. В дежурную часть полиции обратилась женщина, сообщившая, что ее сожитель выбросил с балкона, расположенного на пятом этаже, кота и щенка. Щенок погиб. Полицейские выяснили, что в этот момент в квартире находился маленький ребенок женщины. Мужчина был пьян. Полицейским он сообщил, что на столь жестокий поступок его толкнула обида на сожительницу.