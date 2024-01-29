Азаров назвал причины мобилизации на Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, зачем президенту этой страны Владимиру Зеленскому мобилизация.

"Мобилизация Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию. Люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, поэтому части нужно отзывать в тыл, пополнять их, обучать, слаживать и так далее", - написал Азаров в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Накануне.RU уже писало о том, что законопроект об ужесточении мобилизации, как и сам новый виток мобилизации, вызвал на Украине резкую критику экспертов, общественных деятелей и даже политиков, чего раньше не было.