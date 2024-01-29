Новая экранизация "Мастера и Маргариты" вышла в лидеры российского проката

Новая экранизация "Мастера и Маргариты" захватила лидерство в прокате, стартовав на больших экранах России 25 января. В день премьеры лента собрала 59 млн руб., ближайший преследователь – "Холоп-2" – всего 13 млн руб. Остальные фильмы, включая идущий в прокате всего лишь вторую неделю "Воздух", не собрали больше 10 млн руб., это данные отраслевого портала Kinobusiness.com.