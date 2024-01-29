29 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

На Урале автобус с детской хоккейной командой врезался в легковушку

Сегодня утром автобус с детской хоккейной командой на полной скорости врезался в легковой автомобиль. В результате, водитель и пассажир последнего скончались от травм, несовместимых с жизнью. Подробности инцидента Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

ДТП произошло на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов". У пассажирского автобуса марки "Ютонг", по предварительным данным, лопнуло колесо, из-за чего тот выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем "Ситроен".

ДТП с автобусом и легковушкой на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург- Нижний Тагил - Серов"(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Пассажир и водитель легкового авто скончались на месте до прибытия "скорой помощи". В автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, тренер и водитель. Количество пострадавших в автобусе сейчас устанавливается инспекторами ДПС.

"Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время и автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.

ДТП с автобусом и легковушкой на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург- Нижний Тагил - Серов"(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливаются.

Теги: автобус, хоккейная команда, дети, ДТП


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Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2024 10:08 Мск В ДТП с автобусом детской хоккейной команды скончался тренер
Ранее 29.01.2024 10:04 Мск Число погибших при столкновении с автобусом детской хоккейной команды на Урале увеличилось до трех

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