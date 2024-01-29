На Урале автобус с детской хоккейной командой врезался в легковушку

Сегодня утром автобус с детской хоккейной командой на полной скорости врезался в легковой автомобиль. В результате, водитель и пассажир последнего скончались от травм, несовместимых с жизнью. Подробности инцидента Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

ДТП произошло на 4 км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289 км трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов". У пассажирского автобуса марки "Ютонг", по предварительным данным, лопнуло колесо, из-за чего тот выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем "Ситроен".

Пассажир и водитель легкового авто скончались на месте до прибытия "скорой помощи". В автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, тренер и водитель. Количество пострадавших в автобусе сейчас устанавливается инспекторами ДПС.

"Ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет. В настоящее время и автобус и иномарку извлекают при помощи спецтранспорта. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - отметил полковник Горелых.

Более подробные и точные обстоятельства ЧП устанавливаются.