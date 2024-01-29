29 Января 2024
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: defense.gov

Армия США слаба и не способна защитить интересы США - Heritage Foundation

Вооруженные силы США в своем нынешнем состоянии могут оказаться неспособны продвигать американские интересы даже в одном крупном региональном конфликте, если продолжат поддерживать свое военное присутствие за рубежом и разворачивать там боевые действия. Об этом говорится в докладе фонда Heritage Foundation, пишет Fox News.

Каждый вид вооруженных сил оценивается по ряду показателей и получает оценку от "очень слабой", "слабой" и "недостаточной" до "сильной" и "очень сильной". И второй год подряд состояние американской армии оценивается как "слабое". Практически ни один вид войск США не готов к серьезному конфликту. Особенно слабы ВВС. Их состояние оценивается как "очень слабое".

Директор Центра национальной безопасности Эллисона при Heritage Foundation Роберт Гринуэй отмечает, что медленный упадок ВМС США наблюдается уже 10 лет. Проблемы и у сухопутных войск, которые уже начинают испытывать нехватку личного состава.

Военные расходы США продолжают снижаться на протяжении десятилетий, говорит аналитик Heritage Foundation по оборонному бюджету Уилсон Бивер. Ситуация усугубляется кризисом военного набора, который начался в последние годы. В прошлом году нехватка личного состава составила 41 тыс. человек и является самой большой в истории США.

"Вместо того чтобы подчеркивать необходимость наличия у новобранцев соответствующих данных и способностей, необходимых для военной службы, президент Байден и назначенные им высшие руководители предпочитают сосредоточиться на теме расы и пола для кандидатов, пытаясь использовать армию для продвижения своей идеологии", - подчеркивает эксперт.

Интересно, что и ядерные силы США получили оценку как "недостаточные", потому что нуждаются в замене или модернизации. Новейшему ядерному оружию в арсенале США уже 30 лет.

В Пентагоне же заявили, что вооруженные силы США являются самой мощной боевой силой, которую когда-либо знал мир.

В 2022 году экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уолкер привел данные, что 75% американцев в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для службы в армии, которая испытывает большую нехватку личного состава.

Теги: армия, США


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