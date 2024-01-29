В России банкам дали 2,3 млрд на ипотечные госпрограммы

Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам. Речь идет 2,3 трлн руб. Без них кредитные организации не получали бы возмещения льготной ставки от государства, а значит, с выдачами могли возникнуть проблемы.

В корпорации Дом.РФ уточнили, что лимиты были распределены между участниками рынка в январе, пишут "Известия". Большая часть ушла крупнейшим игрокам – "Сберу" и ВТБ. Эксперты опасаются, что выделенных средств может не хватить до июля, когда программы льготной и семейной ипотеки завершатся.

Россияне взяли в 2023 г. 34,91 млн займов "до зарплаты". Они берутся на сумму до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней с единоразовым погашением. Как следует из информации Национального бюро кредитных историй, это рекордный показатель – он на 12,25% больше количества ссуд, выданных в 2022 г. – 31,1 млн, и почти на 22% больше, чем в 2021 г. (28,62 млн).

За три квартала прошлого года граждане в общей сложности взяли в МФО займов на 348,1 млрд руб., что на 18,2% больше аналогичных показателей 2022 г. Среди прошлогодних драйверов рынка – высокий спрос на займы у населения на фоне инфляции и ужесточения кредитной политики банков. Ранее российские власти обязали банки предупреждать клиентов о критичном росте долговой нагрузки.