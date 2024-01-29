СМИ: За год ассортимент дешевых лекарств в России сократился на четверть

За год ассортимент в российских аптеках сократился в среднем на 11% - до 19,4 тыс. торговых позиций. При этом категория дешевых лекарств (стоимостью до 100 руб. за упаковку) сократилась на 24% - до 4,6 тыс. позиций, пишет РБК со ссылкой на аналитические данные DSM Group.

Эксперты отмечают, что ассортимент дешевых лекарств сокращается уже минимум три года (более ранних данных нет). За это время ассортимент сократился в два раза.

По мнению участников рынка, сокращение ассортимента дешевых лекарств связан с тем, что потребители переходят на более современные, но и более дорогие препараты. Другая причина – сдерживание цен государством. Формула расчета цены на жизненно важные препараты не менялась уже десять лет, производителям просто не выгодно их выпускать даже при наличии спроса.