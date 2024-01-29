После нападения на церковь в Стамбуле задержаны граждане России и Таджикистана

Двое подозреваемых в совершении вооруженного нападения на католическую церковь в Стамбуле — иностранцы. Среди них - один гражданин России и один гражданин Таджикистана. Они могут быть связаны с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, всего в рамках крупномасштабной операции задержаны 47 человек.

28 января произошло вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, погиб турецкий гражданин, сообщает ТАСС.

В октябре прошлого года власти Турции заявили о проведении "крупномасштабной антитеррористической операции" по всей стране. Она началась утром 3 октября, в ней задействовано более 13 тыс. силовиков.

В рамках операции "Герой" в турецких провинциях Мерсин, Ван, Шанлыурфа, Мардин и Айдын были схвачены 12 подозреваемых в причастности к деятельности сепаратистской террористической организации.