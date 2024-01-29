В Екатеринбурге суд продлил меру пресечения блогерше Улановой

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения блогерше Екатерине Улановой.

Как сообщили Накануне.RU в суде, заседание состоялось в минувшие выходные. Улановой продлен срок запрета определенных действий до 1 мая 2024 года включительно. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, блогерше Екатерине Улановой и ее мужу вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается. Сообщалось, что таких людей могут быть сотни.

В конце прошлого года на подследственную блогершу из Екатеринбурга был подан групповой иск в суд.