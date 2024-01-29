Для жителей УрФО стартовал прием заявок на дистанционное электронное голосование

В Уральском федеральном округе стартовал прием заявлений от граждан для участи я в программе "Мобильный избиратель". Об этом сообщает пресс-служба окружного полпредства. Подать заявление можно до 11 марта.

Напомним, "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать на выборах президента 15-17 марта дистанционно по месту нахождения, а не прописки. Подать заявление можно:

с 29 января по 11 марта – в территориальной избирательной комиссии или в МФЦ;

с 29 января до 24.00 по московскому времени 11 марта – через портал "Госуслуги".

Для последнего необходимо зайти на портал "Госуслуг". Это можно сделать через смартфон, перейдя по QR-коду, после чего потребуется номер телефона, который указан на портале как контактный. Туда придет сообщение с кодом.

С компьютера необходимо на главной странице портала зайти в раздел "Полезные сервисы" и нажать на баннер "Выборы Президента Российской Федерации". Сайт перенаправит в раздел "Мои выборы", где можно подать заявление.

Напомним, ДЭГ дополняет привычные формы голосования, все комиссии, как постоянных, так и временных избирательных участков, будут работать в привычном режиме.