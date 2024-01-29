В северо-западных регионах России по ночам отключают 4G

Сразу в трех регионах Северо-Западного федерального округа России – Ленинградской, Новгородской и Псковской – власти предупредили об отключении 4G-связи по ночам.

Официально отключения связывают с "проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования".

По неофициальным же данным, отключения "связывается с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны (ФСО)", передает РБК. Источник же "Коммерсанта" говорит, что Минцифры по распоряжению силовых ведомств настраивает антидроновые системы в регионе.

"Отключение интернета необходимо для обеспечения "чистого пространства" для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное "глушение" интернета допускается в этих регионах и в дневное время в случае, если поступит соответствующее распоряжение", - говорит источник РБК.

Также СМИ отмечают, что на указанные даты приходится визит в Россию Александра Лукашенко и его совместная с Владимиром Путиным поездка в Санкт-Петербург.