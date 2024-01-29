29 Января 2024
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Общество В России
Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Aviation International News&quot; / youtube.com/@AINvideo

Пилотов упавшего в Афганистане Falcon 10 допустили к полетам по поддельным документам

Пилоты потерпевшего крушение в Афганистане самолета предоставили недостоверные сведения, подделав документы о прохождении подготовки для полетов на Falcon 10 в США. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе.

По их данным, Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева.

Также сообщается, что у надзорных органов возникли вопросы и к техническому состоянию бизнес-джета — он не проходил ТО и незаконно получил сертификат летной годности.

Ранее Mash сообщал, что выжившему пилоту частного самолета, потерпевшего крушение в горах Афганистана, и его супруге грозит до 10 лет лишения свободы. Аркадия Грачева и Екатерину Агапову могут осудить за плохое состояние бизнес-джета и ошибки в пилотировании.

По данным телеграм-канала, разбившийся самолет Falcon 10 состоял на балансе "Атлетик групп", которая принадлежит супруге пилота. У компании отсутствует лицензия на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Пара легализовала полеты через ООО "Джет аэро", владельцами которого являются Аркадий и его второй пилот — Дмитрий Беляков.

Теги: Falcon 10, пилоты, Афганистан


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