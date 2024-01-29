Прокуратура выяснит, почему на Ласточку из Верх-Нейвинска продали несуществующие билеты

Инцидентом с продажей несуществующий билетов на Ласточку сообщением "Верх-Нейвинск - Екатеринбург" заинтересовалась прокуратура.

Напомним, накануне пассажиры электропоезда Ласточки раскупили билеты на все места, однако, вместо заявленных 11 вагонов, на перон прибыло всего шесть. Из-за этого половине пассажиров пришлось всю дорогу ехать стоя. Свою проверку организовала Уральская транспортная прокуратура.

"По результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей", - сообщили в пресс-службе.

По словам самих пассажиров, отсутствие реальных мест им объяснили техническими причинами. В СвЖД ситуацию пока не комментируют.