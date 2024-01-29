В Перми эвакуировано предприятие "Пермметалл"

В Перми эвакуировано предприятие "Пермметалл", сообщили Накануне.RU в краевом минтербезе.

Сегодня утром, в 08.20 на предприятие позвонили и сообщили о "минировании" организации.

Оперативные службы были оповещены. Они незамедлительно выехали на место. В настоящее время проводится проверка. Угроз жизни и здоровью работникам предприятия нет.

Отметим, что ранее в Перми несколько лет подряд "минировали" школы. Вечером, 14 января, в соцсетях и мессенджерах прошла информация об угрозах безопасности учащихся и сотрудников пермских школ. Было принято решение усилить пропускной режим. Все угрозы оказались ложными. Мэр Перми Эдуард Соснин призвал горожан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.