Баскетболистки "УГМК" в 11-й раз выиграли Кубок России

В Екатеринбурге состоялась серия финальных игр Кубка России по баскетболу среди женских команд. Спортсменки клуба "УГМК" взяли верх над курским "Динамо" и в 11-й раз стали обладателями трофея.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, игра получилась непростая, а победитель определился только в последней четверти. Счет по четвертям – 14:14, 11:24, 21:21, 24:6.

Самой результативной в составе "УГМК" стала Алекс Бентли, набравшая 16 очков. Она же стала и лучшим игроком турнира. Жосселина Майга выбила 15 очков, а Меган Уокер набрала 14 очков и была признана лучшим игроком встречи.

В матче за третье место баскетболистки "Самары" обыграли оренбургскую "Надежду" и завоевали "бронзу".