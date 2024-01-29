Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал Путину о "голой вечеринке"

Режиссер Никита Михалков опроверг информацию о том, что якобы он рассказал президенту РФ Владимиру Путину о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой.

Ранее об этом в Telegram-канале "Кровавая барыня" заявила журналистка Ксения Собчак. Она сослалась на два источника, которые сообщили ей об этом "уверенно и с подробностями".

"В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать", — написал Михалков в Telegram-канале "Бесогон".

Ранее Путин высказывался об участниках скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой. По его словам, у участников СВО и мероприятий, где прыгают без штанов, — разные ценности. Кроме того, президент заявил, что заявил, что настоящую элиту страны нужно формировать из бойцов спецоперации, а не из тех чудиков, которые "обнажают свои гениталии".

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Более того, этот же суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ. Клуб закрыли на 90 суток.