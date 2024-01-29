ЕС может ударить по экономике Венгрии из-за Украины

Евросоюз может подорвать экономику Венгрии, если страна откажется снять вето на выделение €50 млрд помощи Украине.

В документе изложена стратегия, направленная на "экономические слабости" Венгрии, ослабление валюты страны и снижение инвестиционной привлекательности, чтобы навредить "рабочим местам и экономическому росту", сообщает Financial Times со ссылкой на документ, разработанный в ЕС, информацию приводит РБК.

Ранее лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что после поражения Украины в конфликте с Россией Венгрии может отойти Закарпатье.