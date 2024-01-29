В Арамиле горел цех "Жизньмарта"

На Среднем Урале потушили крупный пожар в цехе "Жизньмарта".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ночью 29 января поступил сигнал о возгорании на улице Гарнизонной в Арамиле. Вспыхнула кровля производственно-складского здания. Речь идет о цехе "Жизньмарта". Из него были эвакуированы семь человек.

Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. Как отметили в МЧС, тушение осложнялось сильной задымленностью. К ликвидации возгорания привлекли 15 единиц техники и 44 человека личного состава.

Около 9 часов утра открытое горение было ликвидировано. Сейчас проводится разборка и проливка сгоревших конструкций.

По некоторым данным, предварительной причиной инцидента могли стать кебабы, которые оставили готовиться на открытом огне. Однако в МЧС заявили, что причину установят пожарные дознаватели.