ТМК открыла в Уральском федеральном университете коворкинг для студентов

В Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) состоялось торжественное открытие коворкинга Трубной Металлургической Компании (ТМК). Современное обучающее и рекреационное пространство в здании Института новых материалов и технологий открыли ректор УрФУ Виктор Кокшаров и бренд-директор ТМК Андрей Посохов, сообщает пресс-служба ТМК.

В коворкинге, в оформлении которого присутствуют элементы фирменного стиля ТМК, студенты смогут подготовиться к занятиям, обсудить совместный проект или отдохнуть в перерыве между лекциями. Многофункциональное пространство вместило кабинет, зону отдыха и кафе. Условное зонирование помещения выполнено за счет отделки и оснащения, в том числе корпусной и мягкой мебели.

Название коворкингу было присвоено по результатам конкурса среди студентов вуза, в котором приняли участие более 90 человек. Лучшим стал вариант, предложенный студенткой второго курса Алиной Шевцовой, — "Территория идей". Призом для победительницы стало двухдневное обучение по программе Корпоративного университета ТМК2U в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Москве. Еще десять авторов самых креативных названий получили подарки от ТМК.